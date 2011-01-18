Сбербанк незаконно переоборудовал фасад здания на улице Ленина в Нижнем Тагиле

Работы по изменению фасада начали 17 ноября. К тому моменту согласие на проведение этих работ от управления архитектуры администрации Нижнего Тагила получено не было. Таким образом, начальник административного отдела и ООО «Спецремстрой» совершили административное правонарушение, предусмотренное 12-й статьёй Закона Свердловской области об административных правонарушениях - самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов. По требованию прокурора начальнику административного отдела отделения Сбербанка назначен штраф в размере 1 тыс. рублей, ООО «Спецремстрой» оштрафовано на 10 тыс. рублей.