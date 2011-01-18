Сбербанк незаконно переоборудовал фасад здания на улице Ленина в Нижнем Тагиле
18 января 2011, 17:01ОбществоАнка
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В Нижнем Тагиле по требованию прокурора Ленинского района к административной ответственности привлекли представителей Сбербанка и строительной фирмы, которые проводили работы по изменению фасада дома 50 на проспекте Ленина без необходимого согласования с управлением архитектуры муниципалитета.
Работы по изменению фасада начали 17 ноября. К тому моменту согласие на проведение этих работ от управления архитектуры администрации Нижнего Тагила получено не было. Таким образом, начальник административного отдела и ООО «Спецремстрой» совершили административное правонарушение, предусмотренное 12-й статьёй Закона Свердловской области об административных правонарушениях - самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов. По требованию прокурора начальнику административного отдела отделения Сбербанка назначен штраф в размере 1 тыс. рублей, ООО «Спецремстрой» оштрафовано на 10 тыс. рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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