Следственный Комитет РФ закрыл уголовное дело о расстреле царской семьи

14 января 2011 года уголовное дело прекращено. Идентификация останковчленов семьи бывшего российского императора Николая Второго (Романова) илиц из его свиты в настоящем постановлении подтверждена, сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу СК РФ.