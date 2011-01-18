Следственный Комитет РФ закрыл уголовное дело о расстреле царской семьи
18 января 2011, 07:46ОбществоОльга
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Уголовное дело о гибели представителей Российского императорского дома и лиц из их окружения в 1918-1919 годах прекращено, сообщил в понедельник Следственный комитет РФ.
14 января 2011 года уголовное дело прекращено. Идентификация останковчленов семьи бывшего российского императора Николая Второго (Романова) илиц из его свиты в настоящем постановлении подтверждена, сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу СК РФ.
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