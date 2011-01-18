Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле запустил международный сайт

Этот сайт не является английской версией российского представительства в сети, отмечают в пресс-службе корпорации. Он ориентирован прежде всего на зарубежных партнеров корпорации, инвесторов и представителей иностранных СМИ.

Наверное, руководитво сайта выбрало не самый дешевый хостинг сайтов, потому что Уралвагонзавод - это компания известная по всем мире, и качество и скорость загрузки страниц этого сайта играет немаловажную роль в рейтинге самой компании.

Ресурс выполнен в рамках единого корпоративного стиля, однако заметно отличается от российского сайта «УВЗ». На международном сайте акцент сделан на новости, интересные иностранным посетителям, информацию для инвесторов и партнеров, а также на экспортную продукцию.