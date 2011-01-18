В Екатеринбурге киоск ушел под землю из-за утечки горячей воды

"Информация об аварии на водоводе диаметром 500 миллиметров поступила вслужбу "01" МЧС России в 05.44 по местному времени (03.44 мск).Отключение теплоснабжения не производилось. В результате аварии мужчинаполучил ожоги ступней третьей степени", - говорится в сообщении.Управление уточняет, что пострадавший доставлен в городскую клиническуюбольницу.Из-за утечки горячей воды у дома по улице Волгоградской произошел обвалгрунта, под землю провалился киоск.