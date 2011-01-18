В Екатеринбурге киоск ушел под землю из-за утечки горячей воды
Мужчина 53 лет получил ожоги ступеней во вторник в результате коммунальной аварии в районе улиц Волгоградская-Белореченская в Екатеринбурге, под землю из-за обвала грунта провалился киоск, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Свердловской области.
"Информация об аварии на водоводе диаметром 500 миллиметров поступила вслужбу "01" МЧС России в 05.44 по местному времени (03.44 мск).Отключение теплоснабжения не производилось. В результате аварии мужчинаполучил ожоги ступней третьей степени", - говорится в сообщении.Управление уточняет, что пострадавший доставлен в городскую клиническуюбольницу.Из-за утечки горячей воды у дома по улице Волгоградской произошел обвалгрунта, под землю провалился киоск.
"В ликвидации аварии задействованы две аварийные бригады. На местепроисшествия работает оперативная группа главного управления МЧС Россиипо Свердловской области", - дополняет ГУ МЧС.В сообщении администрации Екатеринбурга уточняется, что в настоящеевремя движение в районе аварии затруднено.
На место ЧП выехал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб ируководители структурных подразделений.По факту аварии прокуратура начала проверку. На месте происшествияработает прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга, сообщаетнадзорное ведомство Свердловской области.