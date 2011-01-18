В Нижнем Тагиле на НТМК после капитального ремонта открылась столовая ЦПШБ

Там установлена новая мебель в обеденном зале, оборудован гардероб, приобретены и установлены новые морозильные камеры, жарочные шкафы и плиты. На обновление столовой Евраз потратил более 12 млн. рублей. Обновленная столовая ЦПШБ работает в круглосуточном режиме, ее услугами смогут пользоваться порядка 600 металлургов в день. Это не только работники цеха прокатки широкополочных балок, но и сотрудники близлежайших подразделений, отметили в департаменте по связям со СМИ Евраза.