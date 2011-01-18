В Нижнем Тагиле на НТМК после капитального ремонта открылась столовая ЦПШБ
18 января 2011, 17:31ОбществоАнка
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На Нижнетагильском металлургическом комбинате после капитального ремонта открылась столовая в цехе прокатки широкополочных балок.
Там установлена новая мебель в обеденном зале, оборудован гардероб, приобретены и установлены новые морозильные камеры, жарочные шкафы и плиты. На обновление столовой Евраз потратил более 12 млн. рублей. Обновленная столовая ЦПШБ работает в круглосуточном режиме, ее услугами смогут пользоваться порядка 600 металлургов в день. Это не только работники цеха прокатки широкополочных балок, но и сотрудники близлежайших подразделений, отметили в департаменте по связям со СМИ Евраза.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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