В Нижнем Тагиле отмечается удорожание продуктов питания

По данным специалистов отдела торговли управления по развитиюпотребительского рынка и услуг местной мэрии, за десять дней 2011 годацена на картофель в магазинах города взлетела на 30%. Если еще в концедекабря килограмм картошки стоил почти 30 рублей, то теперь его ценаперевалила за 45 рублей. Между тем, весной ожидается очередной скачокцен на этот корнеплод.

По словам специалистов нижнетагильской администрации, основной причинойподорожания картофеля стал рост цен на электроэнергию и коммунальныеуслуги. Эти затраты почти всех поставщиков картофеля выросли примерно на15-20%, поэтому, чтобы компенсировать расходы, их заложили в отпускнуюцену. Кроме того, в Нижнем Тагиле резко подорожало пшено – до 40 рублейза килограмм.