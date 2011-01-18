В Нижнем Тагиле отмечается удорожание продуктов питания
Рост цен приводит к тому, что самое простое и доступное ранее продовольствие становится для отдельных категорий граждан деликатесом. Так, аномально высокие цены на продукты первой необходимости с наступлением нового года отмечены в Нижнем Тагиле.
По данным специалистов отдела торговли управления по развитиюпотребительского рынка и услуг местной мэрии, за десять дней 2011 годацена на картофель в магазинах города взлетела на 30%. Если еще в концедекабря килограмм картошки стоил почти 30 рублей, то теперь его ценаперевалила за 45 рублей. Между тем, весной ожидается очередной скачокцен на этот корнеплод.
По словам специалистов нижнетагильской администрации, основной причинойподорожания картофеля стал рост цен на электроэнергию и коммунальныеуслуги. Эти затраты почти всех поставщиков картофеля выросли примерно на15-20%, поэтому, чтобы компенсировать расходы, их заложили в отпускнуюцену. Кроме того, в Нижнем Тагиле резко подорожало пшено – до 40 рублейза килограмм.
Также выросла в цене гречка, сравнявшись по стоимости с деликатесами.Килограмм гречневой крупы в Нижнем Тагиле теперь можно купить уже за 100рублей, свидетельствуют чиновники.По прогнозам Министерства экономики области, в 2011 году жители регионабудут тратить на продукты питания ежемесячно примерно на 260 рублейбольше, чем годом ранее, а на непродовольственные товары – на 28 рублейбольше.