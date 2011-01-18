В Свердловской области запущен новый сайт Единого госэкзамена
18 января 2011, 16:20ОбществоАнка
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Этой весной педагоги и школьники Свердловской области будут получать данные о Едином государственном экзамене с нового интернет-ресурса.
В преддверии Нового года в регионе заработал новый сайт поддержки ЕГЭ.Как сообщили «Новому Региону» в свердловском Институте развития регионального образования, сайт ege66 более неактуален – в декабре в Свердловской области запущен портал ege.midural.ru. А завтра пройдет совещание с представителями учебных заведений всех уровней, посвященное формированию базы данных Единого госэкзамена и проведению репетиционных тестирований.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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