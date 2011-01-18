В Свердловской области запущен новый сайт Единого госэкзамена

В преддверии Нового года в регионе заработал новый сайт поддержки ЕГЭ.Как сообщили «Новому Региону» в свердловском Институте развития регионального образования, сайт ege66 более неактуален – в декабре в Свердловской области запущен портал ege.midural.ru. А завтра пройдет совещание с представителями учебных заведений всех уровней, посвященное формированию базы данных Единого госэкзамена и проведению репетиционных тестирований.