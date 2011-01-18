За 2010 год спрос на кредитные карты Банка24.ру вырос в 4,5 раза

По итогам прошлого годасчастливыми владельцами кредитных карт Банка стало порядка 10 000 новых клиентов.Кроме того, по данным народного рейтинга банковских карт за 2010 год федерального портала CREDCARD, кредитные карты Банка24.ру признаны одними из самых популярных в России. Карты Банка24.ру уже не в первый раз вошли в ТОП-5 самых популярных в России, заняв в рейтинге 4 место и «опередив» кредитки многих других крупных федеральных игроков.

Владельцы кредитных карт Банка24.ру объясняют свой выбор, прежде всего, наличием продолжительного «льготного периода» по карте (проценты за пользование деньгами не взимаются в течение 50 дней), а также низкими процентными ставками (от 18% годовых). Кроме того, клиентам нравится, что они сами могут выбрать условия по своей кредитке – банк предлагает на выбор пять тарифных планов. Особенновладельцы кредитных карт Банка24.ру ценят возможность выпуска к своей кредитке дополнительной карты, которой всегда можно «поделиться» с родными и близкими, установив по ней определенный лимит.