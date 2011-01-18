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За 2010 год спрос на кредитные карты Банка24.ру вырос в 4,5 раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За 2010 год спрос на кредитные карты Банка24.ру вырос в 4,5 раза

18 января 2011, 15:14ОбществоАнка
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