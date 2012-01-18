Бюджетные вклады в соцполитику Нижнего Тагила возрастут на 30 процентов

В 2011 году за счет средств местного бюджетаоказывались меры поддержки 19 категориям тагильчан, среди которыхрепрессированные и реабилитированные граждане, семейные династии,многодетные семьи, инвалиды, участники ликвидации аварии наЧернобыльской АЭС, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,малообеспеченные граждане.

Всего на проведение мероприятий в области социальной политики из бюджета города в 2011 году было выделено свыше 46 млн рублей, сообщает пресс-служба информационно-аналитического отдела Администрациигорода.

В проекте бюджета на 2012 год удалось сохранить все существующие в2010-2011 годах меры муниципальной поддержки горожан. Предусмотреноувеличение бюджетных ассигнований на проведение мероприятий в областисоциальной политики до 61 млн 166 тыс. рублей (рост более чем на 30%).

Ежемесячную помощь от местного бюджета станут получать инвалиды,находящиеся на гемодиализе. Единовременная материальная помощь будетпредоставлена семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Впервые предусмотрены средства на выплату компенсации затрат наспециализированную транспортировку на обследование и лечение лежачихпенсионеров.