Фотографы впервые поймали BMW X5 третьего поколения

Прототип X5 ниже предыдущего поколения модели и получил более спортивный облик. Автомобиль построен на доработанной платформе BMW 5-й серии, созданной из легковесные материалов, что позволило сократить вес внедорожника на 150 кг. Автопроизводитель принял и другие меры по уменьшению веса авто. Ожидается, что новое поколение BMW X5 будет весить 1800 кг против 2125 кг у актуального BMW X5 xDrive30i.

Линейка двигателей, устанавливаемых на SUV, доработана с целью сокращения потребления топлива и выброса вредных веществ в атмосферу. Ожидается, что новый BMW X5 будет оснащаться и двумя новыми четырехцилиндровыми моторами: бензиновым и дизельным мощностью порядка 245 л.с. Кроме того, на модель будут устанавливаться две гибридные установки, одна из которых будет состоять из 3-литрового бензинового мотора и электродвигателя, а вторая – из 2-литрового дизельного агрегата и электромотора.