«Кричи Тагииил! Будь плохим парнем». Герои интернет-мемов заговорили о Тагиле

Создание мемов - вид «народного творчества» интернет-поколения. Создаются кем угодно по любому поводу. Интернет-мемы – иллюстрации с изображением человека, животного илиинтернет-персонажа, который произносит типичные для себя, ожидаемыеслова. Часто лицо персонифицирует какую-либо эмоцию – насмешку,сожаление, или социальный тип - злой школьник, типичная учительница,типичные родители, хитрец. Иногда героями мемов становятся известныеличности, например Владимир Жириновский или Владимир Путин.

Интернет-мемы распространены в социальных сетях. Иллюстрации стагильской тематикой выложены на странице «Типичный Тагильчанин»всоциальной сети «В контакте».

Страница была создана всего три дня назад – 15-го января студентом НТГСПА Иваном Чупровым. По его словам, подписчик страницы – «обычный человек, который хоть как-то может воспринимать юмор и кое-какую критику».

«Наша страница создана для настоящих Тагильчан :) Мы будем всем оченьрады, активно участвуйте в создании мемов на тему, рассказывайте о насдрузьям, в общем, помогайте развиваться нашей страницы! Нижний Тагил -золотой город России, так пусть все знают о нем :)», - говорится вописании страницы «В контакте».

Сегодня на ней появилась и злободневная тематика - создан первыйопрос «А к вам уже приходили агитаторы за Олега Цветкова?». «Пару минут назад по всему двору и ко мне пришли агитаторы, дали конфетыи легкое поздравление с новым годом, а на другой стороне календарик.Вот и запилил опрос, у кого они еще были», - рассказал Иван TagilCity.ru.