Курсы английского языка: определяемся с целью обучения

В подтверждение – этому вполне реальный случай. Девушка очень жаждала познакомиться с иностранцем и выйти замуж за него. Но их встреча должна была быть случайной, а не запланированной, например, через брачное агентство. А без знания языка произвести неизгладимое впечатление достаточно трудно. Поэтому, недолго думая, пошла она на первые попавшиеся курсы английского языка в Москве.

Но вот познакомиться с программой обучения даже не пришло в голову. В итоге, вместо изучения языка с нуля, она прошла курс делового общения. Естественно, говорить молодая дама так и не научилась, зато уже понимала принципы деловой речи. Что, конечно, оказалось абсолютно бесполезным без элементарных навыков. И на той самой встрече с потенциальным мужем, от которой зависела судьба, она перепутала все слова, чем очень рассмешила иностранца. Вывод очевиден: перед тем, как что-то сделать, необходимо подумать и желательно не один раз. Подумайте над тем, зачем вам вообще обучение английскому языку, какого уровня в знаниях вы хотите достичь.

Определитесь: зачем вам английский?

Конечно, если вы хотите научиться общаться со своими англоязычными друзьями или понимать, сколько стоит какая-то экскурсия, то высокий уровень знаний, естественно, не нужен. Тогда лучше выбрать курсы английского для начинающих с уклоном на разговорную речь. Обучение быстро поможет сносно изъясняться и понимать речь других людей. Ведь такие занятия обычно ведут носители языка, и уже на первом уроке вы будете пытаться общаться на английском. Правда, отличного произношения и грамотно поставленной речи в короткие сроки добиться сложно. Но вы ведь не с начальником на работе разговаривать собрались?

А если ваша мечта – иметь дом на берегу Темзы и работать в крупной корпорации, то здесь не хватит способности понимать фразы, наподобие: «У вас 325 номер в отеле». В этом случае самый правильный вариант – курсы английского языка с программой обучения TOEFL. TOEFL – экзамен на владение языком, который проходят все желающие въехать в конкретную страну на ПМЖ.

Чтобы поступить университет с профильным английским, то знаний, полученных в школе, явно не хватит. Нужно в совершенстве владеть и уметь использовать сложные речевые конструкции. Для овладения такими навыками нужно выбрать организацию, где обучение английскому будет проходить по углубленной программе.

Еще одна причина, по которой может понадобиться иностранный язык, – это работа, причем даже в своей родной стране. По принципам рыночной экономики все страны взаимодействуют друг с другом. А значит, работникам крупных компаний придется общаться со своими иностранными коллегами. Поэтому и требуются навыки бизнес-английского, которые помогут изучить терминологию, присущую какой-то сфере деятельности.