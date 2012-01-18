Лучшими противоугонными средствами названы простые механические системы

Часто элементарные механические запорные устройства куда дольше сопротивляются взлому, чем электронные. По словам А. Баранова, хорошо себя зарекомендовали и системы контроля местонахождения машины: «Если ее хорошо спрятать, то обнаружить эту шайбу практически невозможно, а поиск такой машины, скорее всего, приведет к положительному результату».