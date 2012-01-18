Лучшими противоугонными средствами названы простые механические системы
В ГИБДД рассказали об основных способах угона автомобилей и поделились советами, как сохранить свою машину. Начальник 7-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве полковник полиции Андрей Баранов отметил, что в момент покупки автомобилей продавцы пытаются убедить граждан, что приобретение противоугонной системы убережет их авто от угона. «Это не соответствует действительности», – подчеркнул А.
Баранов. Автоугонщики используют огромное количество различных хитроумных, несложных в использовании приспособлений и методик вплоть до считывания сигнала электронного ключа, находящегося в кармане владельца.
Часто элементарные механические запорные устройства куда дольше сопротивляются взлому, чем электронные. По словам А. Баранова, хорошо себя зарекомендовали и системы контроля местонахождения машины: «Если ее хорошо спрятать, то обнаружить эту шайбу практически невозможно, а поиск такой машины, скорее всего, приведет к положительному результату».
«Лучшее противоугонное средство – это нестандартная придумка или ее доработка знакомым Кулибиным. Незнакомые противоугонные средства существенно осложняют работу угонщикам», – посоветовал А. Баранов.