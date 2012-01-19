Mitsubishi привезет в Женеву новый электрокар
19 января 2012, 03:00ОбществоРОман БОТов
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Компания Mitsubishi Motors распространила первую фотографию-тизер нового электрического автомобиля, мировая премьера которого состоится на мартовском моторшоу в Женеве. Представители японского производителя говорят о новинке как о «стратегически важной и премиальной машине», чье появление на конвейере запланировано на текущий год.
«Этот автомобиль подтвердит появление в самом ближайшем будущем полностью нового поколения продуктов Mitsubishi Motors, который будут соответствовать бизнес-плану компании по созданию более экологически чистой и глобальной модельной линейки. В нее войдут семейства легковых машин, кроссоверов и внедорожников, которые постепенно получат новый дизайн», – говорится в сообщении производителя. Представители компании также отметили, что именно новый прототип дает представление о том, как будут выглядеть будущие модели марки.
Более детальная информация об этом прототипе пока не разглашается.
Фото Mitsubishi
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