Mitsubishi привезет в Женеву новый электрокар

«Этот автомобиль подтвердит появление в самом ближайшем будущем полностью нового поколения продуктов Mitsubishi Motors, который будут соответствовать бизнес-плану компании по созданию более экологически чистой и глобальной модельной линейки. В нее войдут семейства легковых машин, кроссоверов и внедорожников, которые постепенно получат новый дизайн», – говорится в сообщении производителя. Представители компании также отметили, что именно новый прототип дает представление о том, как будут выглядеть будущие модели марки.