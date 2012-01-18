Очистка промышленных вод титановым коагулянтом

В настоящее время в системах очистки промышленных вод все чаще применяют титановый коагулянт. Данное вещество способно повысить производительность и эффективность станций водоподготовки, а также уменьшить общую стоимость процесса производства чистой питьевой воды.

Технология, по которой сегодня осуществляется очистка воды, впервые была представлена потребителю около 20 лет назад. В то время угроза загрязнения источников пресной воды стала очень актуальной. Специалисты, которые предложили использовать титановый коагулянт, отметили преимущества вещества перед другими химическими средствами. Главное из них заключается в том, что титановый коагулянт является абсолютно безопасным для человеческого организма. Он не образует вредных для человека химических соединений ни с озоном, ни с хлором, ни сам как таковой.

Перед тем как запустить вещество в системы подготовки воды, титановый коагулянт долгое время тестировали в лабораторных условиях на кроликах и мышах. Это позволило ученым сделать выводы о безопасности средства для живых организмов всех видов. При прямом контакте с коагулянтом не происходит раздражения кожных покровов, вещество не накапливается в человеческом организме.

Специалисты отмечают, что титановый коагулянт, который используют системы подготовки воды, оказывается более эффективным по сравнению с другими очистителями. В данном случае в промышленных стоках образуются крупные, быстро оседающие хлопья. Сама поверхность хлопьев имеет способность к сорбированию органичных молекул и разных ионов.

Эффективная очистка воды при помощи титанового коагулянта возможна при использовании инновационных технологий. Специалисты применяют безопасные химические вещества в малых дозах, благодаря чему образуется минимальное вторичное загрязнение ионами алюминия или титана. Также при использовании титанового коагулянта наблюдается минимальное образование хлорорганических веществ.

В данном случае очистка воды осуществляется без предварительного хлорирования. Это возможно благодаря высокой степени адсорбции микроорганизмов, органических веществ и бактерий. Это делает процесс очистки промышленных стоков более безопасным, а также позволяет повысить качество получаемой очищенной воды.

С каждым годом системы подготовки воды на предприятиях увеличиваются в своих масштабах. Открываются новые производства, поэтому нагрузка на окружающую среду возрастает. Современные специалисты применяют особые марки титанового коагулянта, которые позволяют минимизировать затраты на очистку промышленных стоков.

Применяемые марки титанового коагулянта являются синтезированными из отходов прочих металлургических производств, а также из промежуточных продуктов производства. Титановый коагулянт оказывается эффективным при удалении любых взвешенных веществ, а также при осаждении тонкодисперсных взвесей. Это было подтверждено многочисленными испытаниями.