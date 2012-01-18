Освящение крещенской проруби пройдет завтра в Черноисточинске

Напомним, в этом году в Нижнем Тагиле купание в проруби пройдет безосвящения. Но в Черноисточинске нарушать традицию не стали. Завтра в16.00 на Черноисточинском пруду пройдет освящение проруби, рассказалTagilCity.ru настоятель черноисточинского храма Петра и Павла иеромонах Иоасаф(Базанов).

После освящения начнется купание. Возле иордани будут дежуритьспасательные службы – МЧС, «Скорая помощь» и полиция. Прорубь осмотрелиспециалисты инспекции по маломерным судам.

«Если есть сомнения, то лучше отложить купание. Но человек долженприходить с верой. Это не обычное моржевание, вода освящается,становится святыней. Я не помню таких случаев, чтобы кто-нибудь заболелпосле купания в освященной проруби», -- сказал священник.

Традиционная погода для Крещения – морозы. В Нижнем Тагиле на завтра синоптики обещают -14-17 градусов.