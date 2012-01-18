Ожидается, что в этом году в прорубь окунутся более 14 тысяч свердловчан

Для сравнения, в прошлом году были созданы 53 купели. Несмотря на то, что в этом году прорубей, соответсвующих всем требованиям безопасности, стало значительно больше, сотрудники управления областного МЧС не исключают возможности открытия несанкционированных купелей. А это может привести к несчастным случаям.

Например, в прошлом году из самодельной проруби, сделанной в Верх-Исетском пруду, спасатели вытащили трех человек. Как рассказал начальник службы спасения Свердловской области Максим Борейша, купальщики не могли выбраться из проруби, так как лед по ее краям начал крошиться. Еще бы немного, и люди могли умереть от переохлаждения.

Для предотвращения создания несанкционированных купелей работники ГИМС будут проводить патрулирование водоемов. Организаторов самодельных прорубей будут привлекать к административной ответственности и штрафовать. Вообще для обеспечения безопасности людей, решившихся окунуться в ледяную воду, в Свердловской области будут задействовано около 700 пожарных, спасателей, полицейских и медиков.

В Нижнем Тагиле для всех желающих окунуться на крещение также оборудована купель.

Специалисты предупреждают: чтобы купание прошло безопасно, возле проруби одновременно может находиться 20-25 человек.