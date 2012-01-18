Пермский предприниматель подал на Жириновского в суд за «дебильное население»

За публичное оскорбление жителей Урала пермский бизнесмен проситвзыскать с Владимира Жириновского 60 тысяч рублей. Такую же сумму Реутов намерен отсудить и у газеты «Комсомольская права — Пермь»,которая цитировала слова политика и призывала посмотреть видеороликна сайте издания.

Тот факт, что умышленные оскорбительныевысказывания в адрес простых граждан, которые невозможно никакобосновать и оправдать, исходят от человека, который на моментраспространения является лидером парламентской партии и одновременнозампредседателя высшего законодательного органа нашего государства,свидетельствует о том, что поступок в высшей степени циничен считает АлексейРеутов, генеральный директор ООО «СБ-Ресурс».

Предпринимателя оскорбили словаЖириновского из интервью телеканалу «Совершенно секретно», котороеполитик дал несколько лет назад. В нем он называет уральцев тупымии говорит, что от Перми до Екатеринбурга проживает «дебильноенаселение». В заявлении Реутовпросит признать недействительными высказывания Жириновского об уральцах:«Там огромное магнитное поле, там вообще тупое население. Там дебилыживут».

По словам Алексея Реутова, суд иск зарегистрировал, но к производству еще не принял.

Это не первый отзыв на оскорбительные слова политика. Ранеерэпер Сява снял ответный видеоролик, в котором цитируются фрагментынашумевшего интервью.