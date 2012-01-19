Porsche украсила Cayman портретами 2 миллионов своих подписчиков в Facebook

Пользователи могут найти свою фотографию на машине на специальном сайте или увидеть автомобиль живьем в музее марки в Штутгарте, где он будет выставлен с 27 января текущего года.

В самой немецкой компании пользоваться «Фейсбуком» сотрудникам было запрещено в октябре 2010 года. Руководство объяснило это риском промышленного шпионажа. В «Порше» посчитали, что иностранные разведывательные службы могут следить за работниками компании, выкладывающими информации о работе производителя в социальные сети или на любые другие сайты.