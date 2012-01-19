Porsche украсила Cayman портретами 2 миллионов своих подписчиков в Facebook
19 января 2012, 03:00ОбществоРОман БОТов
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Компания Porsche отметила появление более двух миллионов подписчиков своей официальной страницы в «Фейсбуке» специальной версией спорткара Cayman S, на кузов которого нанесены портреты всех «френдов» автопроизводителя в этой социальной сети.
Пользователи могут найти свою фотографию на машине на специальном сайте или увидеть автомобиль живьем в музее марки в Штутгарте, где он будет выставлен с 27 января текущего года.
В самой немецкой компании пользоваться «Фейсбуком» сотрудникам было запрещено в октябре 2010 года. Руководство объяснило это риском промышленного шпионажа. В «Порше» посчитали, что иностранные разведывательные службы могут следить за работниками компании, выкладывающими информации о работе производителя в социальные сети или на любые другие сайты.
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