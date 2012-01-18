Седьмое поколение Volkswagen Golf ждут в Париже

Наряду с дизайном экстерьера и интерьера, существенно обновится техническое оснащение модели. В разнообразной по составу линейке силовых установок покупатели обнаружат несколько бензиновых и дизельных агрегатов, включая 1.2-литровую бензиновую установку мощностью 65 л.с. и бензиновый агрегат без свечей зажигания. Volkswagen намерен выпустить и электрическую модификацию Golf с мотором мощностью 115 л.с. и комплектом литий-ионных батарей. Максимальный запас хода переднеприводного электромобиля без подзарядки аккумуляторов составит 150 км. Спортивный вариант Volkswagen Golf GTI получит модернизированный 2.0-литровый, чья мощность увеличится до 220 л.с.