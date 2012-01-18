Седьмое поколение Volkswagen Golf ждут в Париже
Журналисты выяснили место и дату презентации следующего поколения народного автомобиля Volkswagen Golf.Дебют Volkswagen Golf VII состоится в день открытия международного автосалона в Париже, который начнет свою работу для представителей СМИ 29 сентября. Народный автомобиль седьмого поколения проектируется на модульной платформе MQB, послужившей базой для создания недавного представленного концепта Cross Coupe.
Новинка будет немного шире и длиннее нынешней версии Volkswagen Golf.
Наряду с дизайном экстерьера и интерьера, существенно обновится техническое оснащение модели. В разнообразной по составу линейке силовых установок покупатели обнаружат несколько бензиновых и дизельных агрегатов, включая 1.2-литровую бензиновую установку мощностью 65 л.с. и бензиновый агрегат без свечей зажигания. Volkswagen намерен выпустить и электрическую модификацию Golf с мотором мощностью 115 л.с. и комплектом литий-ионных батарей. Максимальный запас хода переднеприводного электромобиля без подзарядки аккумуляторов составит 150 км. Спортивный вариант Volkswagen Golf GTI получит модернизированный 2.0-литровый, чья мощность увеличится до 220 л.с.
Первыми на рынке появятся трех-и пятидверный хэтчбеки Volkswagen Golf. Позднее семейство народного автомобиля пополнят компактвэн Golf Plus, псевдокроссовер CrossGolf, универсал и кабриолет.
По информации Auto Motor und Sport, вместе с Volkswagen Golf на выставке в Париже состоятся премьеры нового поколения Skoda Octavia и Mazda6, компактного хэтчбека Opel Junior и переднеприводного компактвэна BMW.