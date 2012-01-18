Срочный выкуп автомобилей – быстро и надежно

Приняв решение продать свой автомобиль, автовладельцу открываетсянесколько путей для осуществления поставленной задачи. Можно заниматьсяпоисками покупателей самостоятельно, а можно воспользоваться услугамиспециализированной компании, предоставляющей услуги автовыкупа.

При самостоятельной продаже автомобиля, прежде чем давать объявления вгазеты и на просторы Интернета, необходимо тщательно продумать текстобъявления. Нужно очень подробно и грамотно изложить все техническиехарактеристики транспортного средства. Помимо этого, нелишним будет адекватнооценить его рыночную стоимость в зависимости от года выпуска,пробега и состояния авто. Заключительным этапом будет подготовкафотографии автомобиля. И уже после этого можно приступать к подачеобъявления и поиску потенциальных покупателей.

Однако если машину необходимо продать быстро, намного лучшевоспользоваться помощью компании, в перечень услуг которой входитсрочный выкуп автомобилей. Благодаря этой услуге, можно очень быстро,буквально в течение одного дня выгодно продать авто и получить занего деньги. При выкупе транспортного средства, компания оценивает его внешнеесостояние, технические характеристики, год выпуска и пробег, атакже уровеньрыночного спроса на данную марку автомобиля. Очень важнодля продажи воспользоваться услугами надежной компании,способной предоставитьвсе преимущества осуществляемой сделки. Основныепреимущества, предоставляемые автомобильнымикомпаниями:

-диагностика и оценка рыночной стоимости автомобиля за счет компании;

-оформление всех необходимых документов в день обращения в компанию;

-осуществление выкупа автомобилей разных марок, с различными техническими характеристиками;

-осуществление выкупа битого автомобиля;

-выкуп транспортного средства, находящегося в кредите, с погашением долга;

-мгновенное получение денег за автомобиль в полном объеме;

-снятие транспортного средства с учета в органах автоинспекции по желанию клиента;

-возможность осуществления сделки по системе трейд-ин (обмен старого автомобиля на новый с учетом его стоимости).