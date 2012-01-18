Творческая встреча с актерами фильма «Последняя игра в куклы» пройдет в Нижнем Тагиле

Примечательно, что ведущие детские роли в фильме исполняют нижнетагильские школьники. В ходе конкурсного отбора, в котором приняли участие более 7000 ребят, для съёмок в фильме были выбраны ученица гимназии № 86 Анастасия Молотилова и ученики школы №51, Андрей Бурнашёв и Александр Сарапулов.

Для тагильских школьников пройдет творческая встреча с исполнителями ведущих ролей и режиссером фильма 27 января в 15-00.

Сценарий фильма был написан Надеждой Кожушановой («Зеркало для героя», «Нога», «Прорава»), операторская работа Ирины Уральской («Яр», «Страсти по Марине», «Время жатвы», «Яд скорпиона»), композитор Алексей Рыбников («Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Юнона и Авось», «Ералаш»), актрисы: Екатерина Васильева («Бумбарш», «Соломенная шляпка», «Чародеи»), Евгения Дмитриева («Екатерина III», «Самая красивая», «Атлантида», «Остановка по требованию»).

Эта работа имеет 24 награды отечественных и международных фестивалей. На XIV Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Олимпия» в Греции фильму присуждён Приз Детского фонда UNICEF Организации Объединённых Наций. О содержании лучше всего говорят формулировки наград: «За возрождение духовно-нравственных ориентиров и семейных ценностей», «За высокохудожественный рассказ о сложных проблемах взросления».

«Новая газета» характеризует этот фильм как «ещё одну попытку юных героев сориентироваться в перевернувшемся вверх тормашками мире».

Конечно, для того чтобы ходить на все новые фильмы в кинотеатр, не хватит ни времени, ни денег. Тем более что сейчас кино онлайн смотреть бесплатно можно и в интернете. Для настоящих киноманов, привыкших смотреть фильмы онлайн, сейчас все киноновинки выкладываются в хорошем качестве. Тем более что многие сайты предоставляют возможность смотреть их без регистрации.