Уральский полпред запретил рабочим митинговать на танке

Полпред отметил, что по-человечески понять рабочих можно, но их планыидут вразрез с Конституцией РФ, которая запрещает присутствие намитингах военной техники. Напомним, о намерении пригнать танк на митинг вподдержку Путина, намеченный в Екатеринбурге на 28 января, рабочиезаявили в начале января.