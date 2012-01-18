Уральский полпред запретил рабочим митинговать на танке
18 января 2012, 09:31Общество
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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Евгений Куйвашев запретил привозить танк на митинг в поддержку премьера РФ Владимира Путина.
Полпред отметил, что по-человечески понять рабочих можно, но их планыидут вразрез с Конституцией РФ, которая запрещает присутствие намитингах военной техники. Напомним, о намерении пригнать танк на митинг вподдержку Путина, намеченный в Екатеринбурге на 28 января, рабочиезаявили в начале января.
Ранее ГИБДД отказалась согласовать маршрут передвижения боевоготранспортного средства, а администрация Екатеринбурга обратилась кгражданам с просьбой соблюдать порядок во время митинга 28 января.
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