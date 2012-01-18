В Екатеринбурге в новом здании откроется Центр управления в кризисных ситуациях

В совещании приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский, директор Департамента общественной безопасности Владимир Разливин, представители строительной организации.

По словам участников совещания, на сегодняшний день отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ составляет 43 дня, это связано с проведением дополнительных проектных работ. Как заверил представитель строительной организации, до конца февраля отставание будет ликвидировано.

На строительство Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) из бюджета Свердловской области выделено 180 млн. рублей. На техническое оснащение ЦУКС электронными системами обработки и отображения информацииМЧС России предусмотрено 161 млн. рублей. Кроме того, в новомздании ЦУКСбудут оснащены рабочие места и созданы все условия для работы маломобильных групп населения.

К 1 июля строительно-монтажные работы на объекте должны быть завершены. И с 1 сентября Центр управления в кризисных ситуацияхдолжен начать работу в новом современном здании.

Строительство современного здания Центра управления в кризисных ситуациях позволит повысить эффективность оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, а также прогнозирования и моделирования возможных ситуаций для принятия своевременных превентивных мер по предупреждению и минимизации тяжести их последствий.