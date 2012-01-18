В. Рощупкин награждён дипломом Торгово-промышленной палаты за результаты модернизации УВЗ

Как сообщает пресс-служба УВЗ, президент Торгово-промышленной палаты РФ отметил большой вклад В. Рощупкина в реализацию программы модернизации производства головного предприятия корпорации «УВЗ», которое завершило 2011 год с уникальными производственными показателями. А также плодотворное сотрудничество с городской торгово-промышленной палатой.

Партнерские отношения между Уралвагонзаводом, который является градообразующим предприятием, и ТПП развиваются на протяжении шести лет. Владимир Рощупкин является членом правления Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила. За прошедшие годы проделана большая совместная работа, в том числе по налаживанию и укреплению кооперационных связей между уральскими предприятиями сообщили в пресс-службе.

За активное сотрудничество, а также в честь 15-летия ТПП Нижнего Тагила В. Рощупкину также вручен памятный знак.

Фото пресс-службы УВЗ