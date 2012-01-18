Власти Нижнего Тагила вплотную занялись развитием «Старателя»
В администрации города вопросы отдаленных микрорайонов теперь решают системно. Так, по поручению мэра готовится постановление по развитию поселка Старатель.
О своих проблемах Главе города еще в прошлом году рассказали сами жители. Что-то уже удалось решить. Так, в ноябре восстановлено наружное освещение на Руше, на Ключиках для улучшения водоснабжения заменена часть водовода и установлены новые насосы на двух скважинах, готовятся документы по передаче муниципалитету бесхозных водопроводов, правоохранительным органам предоставлено помещение по ул. Азовская, 4, где будет размещен опорный пункт полиции. В поселке ведется плановая работа по сносу ветхого жилья. Завершается строительство домов по улице Курортная. В 2012 году планируется снос 9 из 18 аварийных домов и заселение пяти новых. Муниципальным учреждением «Служба заказчика городского хозяйства» организован снос сараев по улице Крымской. В целях обеспечения безопасности прохода через железнодорожные пути на станции Старатель руководству Свердловской железной дороги направлено письмо о недопустимости случаев размещения грузовых и пассажирских составов на пешеходном переходе.
По просьбе жителей в микрорайоне Ключики и по ул. Ботаническая сокращено количество участков для индивидуального строительства и запланировано оформление парковой зоны.
Еще порядка 30 положений по развитию поселка Старатель должны быть прописаны в постановлении Главы города. Такую задачу перед специалистами на прошедшем в начале года совещании поставила Валентина Исаева. В июле 2011 года подобный документ был подписан по микрорайону Рудника имени III Интернационала. Опыт подсказывает, что решать сложные вопросы проще там, где организована работа территориального общественного самоуправления. К созданию такого органа на Старателе Глава города призвала подключиться руководство Нижнетагильского института испытания металлов.
© Пресс-служба информационно-аналитического отдела Администрации города