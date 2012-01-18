Январь 2012 года – уникальный с «календарной» точки зрения месяц

Это уникальное явление повторяется лишь раз в 823 года. Астрологи называют его «мешок с деньгами».

Вообще этот год обещает стать запоминающимся по многим календарным особенностям. Помимо того, что он високосный, в 2012 году будет 3 пятницы, 13: в январе, апреле и июне. Кстати, дата предсказанного апокалипсиса, 21 декабря 2012 года, также приходится на пятницу.

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