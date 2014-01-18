Добро руками неравнодушных: в церковь Нижнего Тагила нужна вода для крещения

На днях ездили причащать ребенка в церковь на Гальянке. Попали на утреннюю службу. В конце службы вышел батюшка, и сказал, что на крещение чистой воды не будет. Освещать будут воду из-под крана. Батюшка сказал, что у церкви нет возможности пробурить скважину, для того что-бы была хорошая вода. В прошлые годы они закупали воду, и, соответственно, продавали её. После чего услышали в свой адрес очень много обвинений о том, что делают деньги на воде. В этом году, для избежания новых конфликтов с прихожанами, будут раздавать воду из под крана. Батюшка извинялся, и попросил тех, кому нужна чистая вода, для питья, приносить её с собой. На службе было очень много больных людей, на костылях, на колясках инвалидных, просто с детьми. А в крещение их будет еще больше. Может у кого появиться желание помочь церкви и привезти чистой родниковой воды? Может кто предложит транспорт до родника, может у кого тара есть (5, 20 литровая)? Может кто то сам захочет привезти пару бутылей? Давайте поможем, не столько церкви, сколько людям, которым нужна чистая вода рассказывает Наталья.