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Добро руками неравнодушных: в церковь Нижнего Тагила нужна вода для крещения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Добро руками неравнодушных: в церковь Нижнего Тагила нужна вода для крещения

18 января 2014, 09:15Общество
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