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На ЕВРАЗ НТМК названы лучшие молодежные трудовые коллективы, почетные наставники и лучшие молодые работники (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На ЕВРАЗ НТМК названы лучшие молодежные трудовые коллективы, почетные наставники и лучшие молодые работники (ФОТО)

18 января 2016, 16:20ОбществоMaurice
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