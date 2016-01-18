На ЕВРАЗ НТМК названы лучшие молодежные трудовые коллективы, почетные наставники и лучшие молодые работники (ФОТО)

Итоги трудовых соревнований подводились за второе полугодие 2015 года. В конкурсах приняли участие порядка двух тысяч работников ЕВРАЗ НТМК. Их кандидатуры выдвигались коллективами подразделений, победителей выбирала специальная рабочая группа.

При подведении итогов учитывались производственные показатели, участие в рационализаторской деятельности, направленной на повышение качества продукции и экономию энергоресурсов, освоение нового оборудования, соблюдение правил техники безопасности и трудовой дисциплины, участие в общественной жизни ЕВРАЗ НТМК.

В конкурсе «Лучший молодежный трудовой коллектив» победили пять подразделений ЕВРАЗ НТМК: бригада № 4 машины непрерывного литья заготовок № 4 конвертерного цеха; бригада по ремонту механического оборудования на участке газоочисток доменных печей газового цеха; участок универсально-балочного стана цеха прокатки широкополочных балок; бригада электромонтеров № 4 доменного цеха; отдел ремонта зданий и сооружений Проектно-конструкторского института «Ником-проект». За большой вклад в работу и активную жизненную позицию десять работников комбината удостоены персональных званий «Лауреат молодежной премии». Восьми работникам присвоено звание «Лучший молодой специалист года», лучшими наставниками ЕВРАЗ НТМК стали 16 металлургов - это наиболее квалифицированные специалисты, имеющие профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет.

Трудовые конкурсы среди молодых работников и их наставников на ЕВРАЗ НТМК проводятся более 10 лет. На торжественной церемонии все победители получили нагрудные знаки, свидетельства, почетные грамоты, дипломы, подарки и денежные премии.