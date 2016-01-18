На Уралхимпласте назначен новый генеральный директор

На Уралхимпласте А.Г. Коршаков трудится 17 лет, имеет производственный и продолжительный управленческий опыт. В частности, он успешно руководил работой ряда совместных предприятий холдинга – УХП-Кавенаги, УХП-SI Group, работал генеральным директором Управляющей компании «Химический парк Тагил», где приобрел весомые компетенции в части укрепления рыночных позиций, формирования и реализации маркетинговой, ассортиментной и ценовой политики группы компаний.