На Уралхимпласте назначен новый генеральный директор
Совет директоров ОАО «Уралхимпласт» удовлетворил сформулированную в личном заявлении просьбу об отставке генерального директора Дмитрия Воробьева, возглавлявшего компанию с 2012 года. Причина отставки – семейные обстоятельства, сообщает пресс-служба ОАО «Уралхимпласт».
15 января генеральным директором предприятия назначен Александр Коршаков.
На Уралхимпласте А.Г. Коршаков трудится 17 лет, имеет производственный и продолжительный управленческий опыт. В частности, он успешно руководил работой ряда совместных предприятий холдинга – УХП-Кавенаги, УХП-SI Group, работал генеральным директором Управляющей компании «Химический парк Тагил», где приобрел весомые компетенции в части укрепления рыночных позиций, формирования и реализации маркетинговой, ассортиментной и ценовой политики группы компаний.
Вступая в должность генерального директора ОАО «Уралхимпласт», Александр Коршаков отметил, что к первоочередным задачам предприятия в настоящий момент относятся совершенствование технологии выпуска продукции, повышение эффективности производства и уровня безопасности труда.