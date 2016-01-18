Российские ритейлеры предлагают таможне вскрывать посылки из-за границы

По словам Федорова, диалог с ФТС состоится на текущей неделе, в нем также может принять участие «Почта России». 20 января стороны проведут совместную закрытую конференцию. В настоящее время таможня проверяет входящий почтовый трафик на местах международного почтового обмена рентгеновскими аппаратами. В случае наличия подозрений или оперативной информации, что в посылке имеются запрещенные к ввозу предметы, таможенник может вскрыть ее в присутствии понятых, пояснили в пресс-службе ведомства. Каких-либо нормативов по проверочному вскрытию посылок нет.

За девять месяцев 2015 года ФТС задержала контрафакта на 3,5 млрд руб., выявила 14,2 млн единиц контрафактной продукции, что почти на 50% больше, чем в 2013 и 2014 годах. В 2015 году в Россию пришло 155 млн посылок (на 7% больше, чем в 2014 году), объем рынка интернет-торговли составил $10,5 млрд, а его трансграничный сегмент вырос до $3,4 млрд.