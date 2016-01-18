В интересах тагильчан, живущих на Вагонке, будет работать Ассоциация председателей многоквартирных домов

Как следует из анонса, Ассоциация председателей многоквартирных домов будет проводить приём и консультацию жителей Вагонки по вопросам, касающимся защиты их законных прав и интересов в сфере ЖКХ, а также помогать в решении конкретных коммунальных проблем, стоящих перед гражданами.

Адрес приёма: ул. Окунева, 22. Время: с 14:00 до 17:00.

Портал TagilCity.ru напоминает тагильчанам о том, что при обращении в подобные инстанции принципиально важно нести с собой все имеющиеся у вас документы, имеющие прямое или косвенное отношение к проблеме, которую вы надеетесь решить.

Итак, жалуйтесь тагильчане, обращайтесь в инстанции. Это один из наиболее эффективных способов добиться порядка в сфере ЖКХ.