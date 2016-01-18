Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В интересах тагильчан, живущих на Вагонке, будет работать Ассоциация председателей многоквартирных домов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В интересах тагильчан, живущих на Вагонке, будет работать Ассоциация председателей многоквартирных домов

18 января 2016, 10:45ОбществоПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»