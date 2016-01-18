В Нижнем Тагиле завершено расследование гибели молодого сотрудника «Уралхимпласта»
Портал TagilCity.ru напоминает о том, что 15 октября на рабочем месте скончался 26-летний аппаратчик «Уралхимпласта» Артём Аманжулов. Происшествие повергло в шок всех, кто ранее знал молодого человека.
Сейчас предприятие отчиталось о завершении расследования специальной комиссией этого несчастного случая.
Ранее судебно-медицинское исследование тела погибшего показало, что аппаратчик погиб из-за острого отравления фенолом.
Целью комиссии, в свою очередь, было установить, в результате чего и при каких обстоятельствах произошло это отравление.
Как было установлено комиссией, у люка-лаза контейнер-цистерны, в которой фенол доставлялся на предприятие, было нарушено защитное покрытие. В результате:
Предположительно, после откидывания открученного болта с крышки люка-лаза пошла струя паров фенола, которая попала на Аманжулова А.Ф. приводит цитату из материалов расследования пресс-служба предприятия.
Это и стало причиной острого отравления. Предприятие разработало программу поддержки семьи трагически погибшего рабочего. Ребёнок Артёма будет получать выплаты в размере средней заработной платы до достижения им 18-летнего возраста, а сейчас для ребёнка «Уралхимласт» будет полностью оплачивать расходы на детский сад.
После этого трагического инцидента на заводе был ужесточён контроль над охраной труда, промышленной безопасностью и организацией работ.
Но, увы, молодого специалиста это не вернёт. Примечательно, что накануне официальной публикации итогов расследования, пост генерального директора «Уралхимпласта» покинул Дмитрий Воробьев, руководивший компанией с 2012 года. Компания, конечно, настаивает на том, что отставка никак не связана с итогами расследования, что Воробьев покинул должность по семейным обстоятельствам.
Как бы то ни было, на предприятии сейчас происходят перемены. О том, к чему они приведут, будут ли они благоприятны для города и тагильчан, читайте в новостях TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru