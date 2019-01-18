Больничный за взятку: фельдшер из Нижнего Тагила может получить срок до 4 лет тюрьмы
Фельдшер поликлиники №1 в Нижнем Тагиле будет осуждена за оформление больничных за вознаграждение. Всего женщина заработала 1 800 рублей. Теперь ей грозит срок до четырех лет.
Следствие считает, что в период с июля по август 2017 года фельдшер замещала должность участкового врача-терапевта. К ней обратились два жителя города с просьбой оформить два листа нетрудоспособности для временного освобождения от работы. Сотрудница медицинского учреждения внесла в документы заведомо ложные сведения о наличии у обратившихся граждан заболеваний, получив за эти услуги взятку в размере 1 800 рублей из расчета 200 рублей – за каждый день больничного.
Преступления были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий в октябре 2018 года, все собранные материалы направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения.
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила вынесла утвердительное обвинение в отношении фельдшера. Женщина обвиняется в мелком взяточничестве и служебном подлоге, ей грозит лишение свободы сроком до четырех лет, информирует Just Media.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости