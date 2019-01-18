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Больничный за взятку: фельдшер из Нижнего Тагила может получить срок до 4 лет тюрьмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Больничный за взятку: фельдшер из Нижнего Тагила может получить срок до 4 лет тюрьмы

Сегодня, 14:39ОбществоФото: maxpixel.net
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