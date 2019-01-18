Депутат госдумы обратился в УФАС и прокуратуру из-за тарифов «Рифея» в Нижнем Тагиле

Депутат госдумы Алексей Балыбердин на основании полученного официального ответа из РЭК Свердловской области установил, что составляющая «инвестиции» по Нижнему Тагилу в 300 раз превышает аналогичные расходы в других городах. Также Балыбердин отметил, что транспортные расходы на обслуживание Нижнего Тагила ниже, чем расходы в населенном пункте, которые имеют в два раза меньший размер обслуживаемой территории. На основании заявленных нестыковок, депутат госдумы усомнился в экономической обоснованности и законности установленных тарифов на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле.

Проанализировав полученную информацию, направляю депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу для проведения проверки законности включения инвестиционной составляющей в тариф и обоснованности размера данной составляющей, заявил депутат госдумы.

Также Алексей Балыбердин направил запрос на имя гендиректора ООО «Компания «Рифей» Светланы Петренко.

Так же направляю запрос в ООО «Компания «Рифей» о разъяснении где, когда и как планируется реализовать средства из этой инвестиционной составляющей,написал депутат госдумы на своей странице в социальной сети.

Ответ ООО «Компания «Рифей» на официальный запрос депутата должен быть дан в установленный законом срок.