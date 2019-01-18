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Депутат госдумы обратился в УФАС и прокуратуру из-за тарифов «Рифея» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Garbage truck landfill disposal dump truck 1396587

Депутат госдумы обратился в УФАС и прокуратуру из-за тарифов «Рифея» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:23ОбществоФото: maxpixel.net
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