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Два брата из Нижнего Тагила приговорены к 7 и 9 годам за серию краж
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два брата из Нижнего Тагила приговорены к 7 и 9 годам за серию краж

Сегодня, 15:57ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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