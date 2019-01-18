Два брата из Нижнего Тагила приговорены к 7 и 9 годам за серию краж

Братья совершали преступления на территории Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила. Они срывали золотые украшения с женщин пенсионного возраста, забирали у них деньги. Против своих жертв злоумышленники нередко использовали газовые баллончики.

Следствие доказало причастность братьев к нескольким эпизодам похищения имущества из сдаваемых посуточно квартир. Кроме того, преступники брали из пунктов проката велосипеды по ранее похищенным чужим документам и не возвращали.

Злоумышленники были задержаны в результате спланированной операции с привлечением сотрудников ГИБДД.