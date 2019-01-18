Два брата из Нижнего Тагила приговорены к 7 и 9 годам за серию краж
Братья из Нижнего Тагила 1988 и 1991 годов рождения приговорены к 7 и 9 годам лишения свободы за серию краж.
Братья совершали преступления на территории Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила. Они срывали золотые украшения с женщин пенсионного возраста, забирали у них деньги. Против своих жертв злоумышленники нередко использовали газовые баллончики.
Следствие доказало причастность братьев к нескольким эпизодам похищения имущества из сдаваемых посуточно квартир. Кроме того, преступники брали из пунктов проката велосипеды по ранее похищенным чужим документам и не возвращали.
Злоумышленники были задержаны в результате спланированной операции с привлечением сотрудников ГИБДД.
Суд признал жителей Нижнего Тагила виновными и назначил старшему – 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, младшему – 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, информирует ГУ МВД России по Свердловской области.
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