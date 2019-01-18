ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

ИГ (организация, запрещенная на территории РФ) взяло на себя ответственность за взрыв в маршрутке в Магнитогорске, а также за взрыв жилого дома на улице Карла Маркса, в результате которого погибли 39 человек.

В публикации в газете «Ан-Наба» говорится, что взрывное устройство было заложено между третьим и десятым этажами, а затем приведено в действие. Боевики пояснили, что ранее не брали ответственность за взрывы из «соображений безопасности устроивших теракт», сообщает News.ru.

4 Разбор завалов продолжается: число жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось до семи Фото По данным на 10 часов утра 1 января известно, что в результате обрушения подъезда в 9-этажке в Магнитогорске погибли 7 человек, судьба еще 38 – не ясна.