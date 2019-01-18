ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

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Ответственность за взрыв в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске и в маршрутке взяла на себя организация, запрещенная на территории РФ.
ИГ (организация, запрещенная на территории РФ) взяло на себя ответственность за взрыв в маршрутке в Магнитогорске, а также за взрыв жилого дома на улице Карла Маркса, в результате которого погибли 39 человек.
В публикации в газете «Ан-Наба» говорится, что взрывное устройство было заложено между третьим и десятым этажами, а затем приведено в действие. Боевики пояснили, что ранее не брали ответственность за взрывы из «соображений безопасности устроивших теракт», сообщает News.ru.
Напомним, ранее в Следственном комитете заявили, что на месте взрыва не было обнаружено взрывчатки. Официальной причиной трагедии считается взрыв бытового газа.
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