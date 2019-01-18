ООО УК «ТС» в Нижнем Тагиле признана банкротом

Напомним, МУП «Тагилэнерго» обратилось в суд с просьбой признать УК «ТС» банкротом из-за долга в 70 млн рублей. На основании постановления суда была начата процедура банкротства, сумма требований кредиторов компании составляет 61,9 млн рублей основного долга – 9,1 млн рублей процентов – 30 тыс. рублей неустойки и госпошлины – 142 тыс. рублей.