ООО УК «ТС» в Нижнем Тагиле признана банкротом

ООО «Управляющая компания «ТС», обслуживающая в Нижнем Тагиле 345 многоквартирных домов, признана банкротом.
18 января 2018 года Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Управляющую компанию «ТС» в Нижнем Тагиле несостоятельной.
Управляющая компания занимается обслуживанием 345 многоквартирных домов в Нижнем Тагиле.
Напомним, МУП «Тагилэнерго» обратилось в суд с просьбой признать УК «ТС» банкротом из-за долга в 70 млн рублей. На основании постановления суда была начата процедура банкротства, сумма требований кредиторов компании составляет 61,9 млн рублей основного долга – 9,1 млн рублей процентов – 30 тыс. рублей неустойки и госпошлины – 142 тыс. рублей.
Также в материалы УФСБ представлены сведения об отсутствии у УК лицензии на работу с документами, представляющими государственную тайну.
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