Останется в спорте: Язовских покинул пост начальника управления мэрии Нижнего Тагила
Начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Язовских уволен по соглашению сторон. Чиновник останется работать в спортивной сфере.
18 января Дмитрий Язовских последний день занимает должность начальника в мэрии Нижнего Тагила. Он подтвердил информацию об увольнении в беседе с редакцией TagilCity.ru.
Сведения о новом месте работы он не сообщил, заявив в беседе с TagilCity.ru, что об этом будет известно в понедельник 21 января. Однако он намекнул, что продолжит работать в спортивной сфере.
Известно, что временно исполнять должность начальника управления будет нынешний заместитель руководителя Ирина Еремеева.
Дмитрий Язовских занимал пост директора нижнетагильской школы №81, в 2009 году был назначен на должность начальника управления по делам молодежи в мэрии города. В 2013 году ведомство было объединено со спорткомитетом в управление по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики, главой был назначен Язовских.
Напомним, что после назначения на пост мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева редакция TagilCity.ru пообщалась с политологами и собственными источниками, которые предрекли отставку Дмитрия Язовских:
Сам Язовских сильных позиций в муниципалитете не имеет - к его подразделению всегда был некоторый скептицизм, несмотря на сотни регулярных мероприятий и тысячи участников. Потому и его позиции в нашем рейтинге не самые прочные.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости