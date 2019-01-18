Останется в спорте: Язовских покинул пост начальника управления мэрии Нижнего Тагила

18 января Дмитрий Язовских последний день занимает должность начальника в мэрии Нижнего Тагила. Он подтвердил информацию об увольнении в беседе с редакцией TagilCity.ru.

Сведения о новом месте работы он не сообщил, заявив в беседе с TagilCity.ru, что об этом будет известно в понедельник 21 января. Однако он намекнул, что продолжит работать в спортивной сфере.

Известно, что временно исполнять должность начальника управления будет нынешний заместитель руководителя Ирина Еремеева.

Дмитрий Язовских занимал пост директора нижнетагильской школы №81, в 2009 году был назначен на должность начальника управления по делам молодежи в мэрии города. В 2013 году ведомство было объединено со спорткомитетом в управление по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики, главой был назначен Язовских.

1 Какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов после назначения Пинаева? Фото 15 октября стало известно имя нового главы Нижнего Тагила, им по решению депутатов гордумы назначен Владислав Пинаев.

Напомним, что после назначения на пост мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева редакция TagilCity.ru пообщалась с политологами и собственными источниками, которые предрекли отставку Дмитрия Язовских: