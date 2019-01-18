«Россети» направили в Ленинградскую область 80 бригад

В работе совещания, которое прошло 18 января, участвовали штаб электросетевого комплекса области, штабы «МРСК Северо-Запада», «Ленэнерго», «МОЭСК» и «МРСК Центра» (входят в Группу «Россети»). Об этом рассказали “Новые известия”.

В ходе совещания была высоко оценена работа компании, которая даже в тяжелых метеорологических условиях в ряде субъектов, смогла обеспечить стабильное снабжение потребителей. Например среднее время перерывов энергоснабжения в субъектах РФ, которые пострадали от шторма Аапели оказалось вдвое меньше, чем в Европе.

Среди субъектов, которые пострадали от шторма, оказалась Ленинградская область. Для оперативного реагирования на аварийные сигналы, их предотвращения и устранения уже имеющихся проблем, “Россети” мобилизовали в регионе вспомогательную технику и специалистов. 450 человек в составе 80 бригад, 136 специальных технических средств и 10 запасных источников энергии направили в регион. Основной заботой этих сил будет устранение опасных деревьев, которые могут упасть на провода, расчистка просек и приведение до нормативного состояния на ВЛ 0,4-110 кВ, а также замена непригодных для эксплуатации изоляторов ЛЭП.

Ливинский сообщил, что аномальные снегопады не привели к массовым отключениям, благодаря работе компании.