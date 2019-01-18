Семь тысяч китайских игрушек были изъяты на екатеринбургской таможне
Сегодня, 20:00ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге таможенники изъяли семь тысяч детских игрушек из Китая.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время досмотра выяснилось, что поставщик указал в документах меньшее количество товара.
Таможенники изъяли более семи тысяч игрушек: кукол, роботов, машинок, наборов для плетения браслетов. Весь товар был конфискован. Предпринимателя, который не оформил декларацию, ждет крупный штраф, сообщают «Вечерние ведомости».
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