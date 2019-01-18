Тариф за вывоз ТКО в Нижнем Тагиле может быть уменьшен на размер НДС

Плата за вывоз мусора может быть снижена для жителей Нижнего Тагила. Директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области Федор Потапов во время встречи с руководителями ТОС заявил, что в случае, если правительство освободит новую услугу от добавленной стоимости, тогда плата снизится на 20%.

По словам вице-премьера Алексея Гордеева, работа по освобождению платы за ТКО от НДС должна быть завершена до 1 февраля. Также планируется перевести юридические лица на оплату по объему отходов и отменить для них нормативы.

60 регионов перешли на новую систему обращения с ТКО, в 11 она внедрена лишь частично, в 14 регионах переход на новую систему будет осуществлен в течение 2019 года.