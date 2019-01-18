Тариф за вывоз ТКО в Нижнем Тагиле может быть уменьшен на размер НДС
В Нижнем Тагиле планируется уменьшение тарифа на вывоз ТКО на размер НДС, если правительство освободит данную услугу от налога на добавленную стоимость.
Плата за вывоз мусора может быть снижена для жителей Нижнего Тагила. Директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области Федор Потапов во время встречи с руководителями ТОС заявил, что в случае, если правительство освободит новую услугу от добавленной стоимости, тогда плата снизится на 20%.
По словам вице-премьера Алексея Гордеева, работа по освобождению платы за ТКО от НДС должна быть завершена до 1 февраля. Также планируется перевести юридические лица на оплату по объему отходов и отменить для них нормативы.
60 регионов перешли на новую систему обращения с ТКО, в 11 она внедрена лишь частично, в 14 регионах переход на новую систему будет осуществлен в течение 2019 года.
Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя определен более длительный период для перехода в три года, сообщает «Тагильский рабочий».
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