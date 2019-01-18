Три водоёма в Свердловской области не пригодны для крещенских купаний
Сегодня, 19:25ОбществоФото: pixabay.com
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Роспотребнадзор запретил свердловчанам купаться в трех купелях, находящихся на территории региона.
По результатам проб воды не рекомендуется заходить в воду на реках Пышма, Ключик и Нижне-Шайтанском пруду. На этих реках стоят такие населенные пункты, как Первоуральск, село Курьи, поселок Ключики.
Вода в указанных водоемах была признана небезопасной. Всего специалисты ведомства взяли 75 проб воды для исследования микробиологических, паразитологических и санитарно-химических показателей, пишет ЕТВ.
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