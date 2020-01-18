На Урале добывшим редкий изумруд рабочим выплатят 200 тысяч рублей

По словам директора предприятия, руководство намерено поощрить шесть человек. Они получат 200 тысяч рублей на всех.

Изумруд весом в полкилограмма был найден рабочими очистного забоя на глубине 260 метров. Стоимость камня оценили в 55 тысяч долларов.