На Урале добывшим редкий изумруд рабочим выплатят 200 тысяч рублей
Сегодня, 10:22ОбществоФото: Ura.ru
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В Свердловской области рабочие, которые на Мариинском прииске добыли редкий изумруд весом в полкилограмма, получат денежную премию, сообщает Ура.ру.
По словам директора предприятия, руководство намерено поощрить шесть человек. Они получат 200 тысяч рублей на всех.
Изумруд весом в полкилограмма был найден рабочими очистного забоя на глубине 260 метров. Стоимость камня оценили в 55 тысяч долларов.
В ближайшее время изумруд может пополнить запасы Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России,сообщил гендиректор Мариинского прииска Евгений Василевский.
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