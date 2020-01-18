Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Сегодня президент встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге. Путин напомнил, что обычно к празднику ветеранам выплачивают по 10 тысяч рублей, а труженикам тыла — по пять тысяч рублей.

Но вы знаете, я сегодня встал, тоже думал об этом, и, пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем — я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, — помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла, сказал Путин.