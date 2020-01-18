Спасатели напоминают свердловчанам о правилах безопасного купания в Крещение
МЧС Свердловской области напомнила о правилах безопасного купания в крещенских купелях. Для неподготовленного человека погружение в ледяную воду является сильнейшим стрессом, сообщают в пресс-службе ведомства.
Окунаться следует только в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей. Перед купанием снимать одежду лучше снизу вверх, а одевать после — сверху вниз. Дорожка, ведущая к купели может быть скользкой, поэтому нужно выбрать соответствующую обувь.
Для избежания шока и рефлекторного сужения сосудов головного мозга не рекомендуется окунаться с головой. Также лучше не находится в проруби дольше одной минуты. Для согревания спасатели советуют взять с собой термос с теплым чаем.
Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, загрязнять водоемы, заходить за ограждения, приводить с собой домашних животных, а также собираться группами на льду у края полыньи. Дети могут купаться только с родителями или взрослыми родственниками.