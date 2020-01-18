Спасатели напоминают свердловчанам о правилах безопасного купания в Крещение

Окунаться следует только в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей. Перед купанием снимать одежду лучше снизу вверх, а одевать после — сверху вниз. Дорожка, ведущая к купели может быть скользкой, поэтому нужно выбрать соответствующую обувь.

Для избежания шока и рефлекторного сужения сосудов головного мозга не рекомендуется окунаться с головой. Также лучше не находится в проруби дольше одной минуты. Для согревания спасатели советуют взять с собой термос с теплым чаем.