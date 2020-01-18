Телевизор на прокачку: уральцы поделились идеями, как устроить дома кинотеатр

Всё в одном

Современное цифровое телевидение должно сочетать все преимущества интерактивного сервиса и онлайн-кинотеатра. Зрители хотят иметь доступ как к телеканалам на любой вкус, от популярных российских до эксклюзивных неэфирных, так и к топовым фильмам и сериалам в лицензионном качестве.

Как пользоваться

Сейчас отпала необходимость протягивать провода через всю квартиру, чтобы смотреть «цифру». Так ТВ-приставка Wink работает от сети Wi-Fi и может раздавать сигнал одновременно на пять устройств. К одному такому цифровому гаджету можно подключить не только телевизор, но и планшет или несколько смартфонов. Эта возможность позволит начать просмотр выбранной программы или фильма на домашнем телевизоре, а досмотреть в любом другом месте на мобильном устройстве в свободное время!

Фото: ПАО «Ростелеком»

Эксклюзив

Хорошее цифровое ТВ освобождает зрителя от необходимости блуждать по торрентам и пиратским сайтам. Например, только в сервисе Wink от «Ростелекома» доступны телеканалы UFC ТВ и Eurosport Gold. Поклонники Дмитрия Пучкова и его гоблинских переводов англоязычного кино придут в восторг, когда узнают, что в Wink постоянно пополняется подборка озвученных им фильмов, которые есть только на этой площадке. Причем приставки доступны для абонентов любых операторов.

Подключаем все гаджеты

Телевизионный и видеоконтент цифрового ТВ должны быть доступны на любом экране. Нужно лишь скачать и установить приложение на портативное устройство или открыть сайт с компьютера или ноутбука. Далее вы регистрируетесь в сервисе и приобретаете любой из понравившихся пакетов каналов и фильмов.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Мы с женой любим смотреть киноновинки, но каждый раз выбираться в кинотеатр нам лень. Качать «пиратки» с вирусами тоже не лучший вариант. Поэтому мы смотрим новинки дома через приставку, лучшее покупаем, а блокбастеры на один раз берем в аренду на 48 часов по наименьшей стоимости,делится тагильчанин Алексей