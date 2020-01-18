Уральские верующие потребовали лишить Урганта гражданства из-за религиозных шуток

Активисты из движения «Сорок сороков» заявили, что Ургант оскорбил их чувства. К ним присоединились уральские верующие. Активисты требуют, что Первый канал извинился, наказал виновных, удалил выпуск «Вечернего Урганта» и закрыл шоу.

Выпуск программы показали в эфире на Рождество. В нем Иван Ургант продемонстрировал фото, на котором был изображен актер Николас Кейдж, лежащий в колыбели в окружении овец и известных режиссеров.

Уральская православная активистка, представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова, поддержала активистов и также потребовала лишить Урганта гражданства. Она пояснила, что Первый канал – это голос нации.

И вот от лица народа похулили под видом шуточки Бога. Святотатство от лица народа приводит к тому, что Бог посетит его с судом. В масштабах народа или страны это значит смирит бедствиями, эпидемиями, войнами и прочим, сказала Иванова.

Активистка пояснила, чтобы избежать божьей кары, нужно исключить ведущего из народной среды через лишение гражданства.