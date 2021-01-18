Алексей Навальный задержан в Шереметьево по прилету из Берлина

Алексей Навальный задержан в Шереметьево по прилету из Берлина

Сегодня, 09:08ОбществоPhoto: штаб Навального в Екатеринбурге
Оппозиционера Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

После прохождения паспортного контроля его задержали сотрудники управления ФСИН по Москве. Навальный взят под стражу до суда по иску ведомства о замене ему ранее назначенного условного срока на реальный по делу о хищениях в компании «Ив Роше».

Сотрудники правоохранительных органов не назвали причину задержания и не разрешили пройти с ним его жене Юлии и адвокату.

В пресс-службе ФСИН позднее заявили, что Навальный с 29 декабря прошлого года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Теперь он будет до решения суда находиться под стражей, пишет «Коммерсант».

Кроме того, в аэропорту Внуково, куда изначально должен был прилететь Навальный, задержан координатор его екатеринбургского штаба Алексей Гресько. Об этом сообщил в Twitter телеканал «Дождь».

Встречать оппозиционера в аэропорт приехали десятки людей. Сейчас известно о задержании ОМОНом около 30 человек.

В Екатеринбурге сторонники Навального завесили улицу Вайнера плакатами в поддержку политика. На них сторонники поздравляют его с возвращением, сообщили в штабе Навального Е1.

Напомним, эксперты из Швеции и Франции подтвердили отравление Навального «Новичком». Он находился в коме с 20 августа 2020 года в берлинской клинике «Шарите». Политика вывели из искусственной комы 7 сентября.

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