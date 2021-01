Дегтярев назвал абсурдным украинское уголовное дело

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал фарсом уголовное дело, возбужденное на Украине против него, лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского и его первого заместителя Алексея Диденко.

По словам Михаила Дегтярева, расценить гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины как финансирование терроризма - абсурд. Об этом пишет vostokmedia.com. Война на Донбассе и в Луганске началась в 2014 году. Тогда из-за частых обстрелов страдало мирное население. Дегтярев, Жириновский и Диденко приняли решение отправить пострадавшим гуманитарную помощь. Сотрудники Следственного комитета Украины решили, что ЛДПР финансирует местные преступные террористические группировки. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края назвал происходящее фарсом. Правда, он признал, что это не смешно. Донбасс и Луганск подверглись бомбежкам и артобстрелам. На местное население наступали украинские Вооруженные силы и «националистический сброд». Михаил Дегтярев признает свое участие в организации поставок гуманитарной помощи. Это было жизненно необходимо. Население гибло от ран, голода и холода. «Делать вид, что всего этого не было, постыдно», - считает глава региона. Михаил Дегтярев напомнил, что за помощь ДНР и ЛНР на него уже наложили санкции. Здесь имеется в виду запрет на въезд во многие страны. Врио губернатора не обзавелся недвижимостью и бизнесом за пределами РФ. Таким образом, ужесточения ограничений он не боится. Работа следователей свидетельствует об антироссийских настроениях, которые власти Украины все еще прививают соотечественникам, жалуется глава региона. Михаил Дегтярев полагает, что у официального Киева ничего не получится, так как русский и украинский народы являются братскими. Отметим, что слушания по делу врио губернатора Хабаровского края состоятся в киевском суде во вторник, 19 января. Обвиняемый в них участвовать отказался. Михаил Дегтярев обещал в этот день отметить Крещение Господне.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter